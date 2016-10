RTL2You 07:00 bis 08:00 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Workout am Strand D 2016 16:9 HDTV Merken Roxi fährt nach Warnemünde, um ein Workout mit Fitness Youtube-er Alon zu drehen. Da ist vom Speedboat-Fahren bis Helikopter Landung dann alles dabei. Doch ausgerechnet das Wetter macht ihr einen Strich durch die Rechnung. Luisa hat immer noch Halsschmerzen, doch es hilft alles nichts, denn abends muss sie in Hamburg zum Aladdin Musical wieder fit sein. Lina ist weiter in Valencia unterwegs, Filiz macht sich auf dem Weg nach Starnberg und Sophia hat mit ihrem Auto eine böse Überraschung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

