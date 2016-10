RTL2You 01:45 bis 02:10 Trickserie One Piece Allein gegen alle! J 2000 Stereo Merken Lysop kommt auf die gute Idee, einen Ölteppich zu legen, auf dem die Piraten ausrutschen sollen. Nach langer Wartezeit wundern sich die anderen, wo die Piraten bleiben. Plötzlich fällt Lysop ein, dass es noch einen zweiten Landeplatz gibt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Konosuke Uda Altersempfehlung: ab 12