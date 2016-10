RTL2You 13:25 bis 13:50 Trickserie Sailor Moon Du schaffst es Umino J 1994 Merken Umino ist unsterblich in Naru verliebt, glaubt aber, dass sie einen anderen Freund hat. Umgekehrt glaubt Naru das gleiche von ihm. Deshalb getrauen sich beide nicht, sich gegenseitig ihre Liebe zu gestehen. Anlässlich der Einweihung eines Parks findet ein Wettbewerb für Liebespaare statt. Beide nehmen daran teil, wobei sich Umino als recht tollpatschig erweist. Zum Schluss kann er ihr aber doch seine Liebe gestehen, und die beiden gewinnen den Wettbewerb. Doch die Freude wird wieder mal getrübt, weil ein Dämon auftaucht, der Uminos reines Herz stehlen will. Mit Hilfe von Sailor Neptun und Sailor Uranus gelingt es Bunny und ihren Freunden, ihn zu besiegen. Umino ist gerettet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bishôjo Senshi Sailor Moon Altersempfehlung: ab 12