RTL2You 07:00 bis 07:55 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Sophia auf Promijagd D 2016 16:9 HDTV Merken Roxi muss schon wieder zur Untersuchung ins Krankenhaus. Später zeigt sie "behind the scenes" Einblicke, wie ihre Youtube Videos entstehen. Filiz und Luisa unterhalten sich über Filiz'' Zukunft. Dabei sind Luisas Tipps wichtig für die 21-jährige. Sophia ist auf ein großes Event in Berlin eingeladen, wo ihr, unter vielen anderen Promis und bekannten Youtubern, Senna von Monrose vor die Linse tanzt. Luisa hat in der Küche den Schock ihres Lebens und Lina fliegt nach Spanien, um sich mögliche Produktionsstätten für ihre Schuhe anzuschauen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 368 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 128 Min.