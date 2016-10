RTL2You 17:45 bis 18:35 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Schön, zu Hause zu sein USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Bruce, oder jetzt eigentlich Caitlyn, ist zurück in L.A. und wie erwartet ist die Situation nicht ganz einfach für die Familie. Besonders Kris scheint Schwierigkeiten zu haben, damit umzugehen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joanna Coles (Herself) Mason Dash Disick (Himself) Penelope Scotland Disick (Herself) Reign Aston Disick (Himself) Scott Disick (Himself) Caitlyn Jenner (Herself) Kendall Jenner (Herself) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bruce Jenner, Kendall Jenner, Kylie Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12