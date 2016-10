ZDFinfo 03:55 bis 04:40 Dokumentation Der Hundertjährige Krieg England in Bedrängnis GB 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken In den Jahren 1360 bis 1415 dreht sich das Rad des Schicksals extrem schnell. England fällt von Ruhm und Ehre tief ins Chaos, bis ein König den größten militärischen Sieg des Krieges erlangt. Diese einschneidende Schlacht sollte zum Sinnbild der Kultur und zum Synonym der "Englishness" werden. Es wird enthüllt, wie sich aus diesem Tumult die einzigartige englische Kultur herausgebildet hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chivalry And Betrayal: The Hundred Years? War

