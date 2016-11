TV5 10:36 bis 11:10 Sonstiges Tactik Peur pas peur, j'y vais CDN 2011 Merken Diego est déprimé. La mort de son grand-père l'affecte beaucoup et pour ajouter à son malheur, son scooter est encore tombé en panne. Rose s'improvise mécanicienne et essaie de l'aider. De son côté, David est sur son petit nuage... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandre Bacon (Mikaël) Benjamin Chouinard (Théo) Frédérique Dufort (Dalie) Pier-Luc Funk (Samuel) Tania Lapointe-Dupont (Marie-Abeille) Laetitia Isambert-Denis (Lorane) Aliocha Scheider (Carl) Originaltitel: Tactik Regie: Stephan Joly, Claude C. Blanchard, Pierre Houle