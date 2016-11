Les ordres du lieutenant Waters étaient clairs : lui et ses Navy Seals devaient seulement récupérer une femme médecin, Lena Kendricks, et quitter le Nigeria plongé dans le chaos. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, la jeune femme refuse de les suivre. Elle a promis de soigner et d'aider la communauté de villageois sur laquelle menace de fondre l'armée rebelle. Quoi qu'il lui en coûte, elle ne les abandonnera pas. Témoins du désarroi de la population, Waters et ses hommes désobéissent et décident de prêter main-forte à Lena... In Google-Kalender eintragen