RTL 9 20:40 bis 22:25 Sonstiges Sex fans des sixties USA 2002 À la fin des années 60, Vinnie et Suzette, deux inséparables amies étaient de véritables groupies prêtes à tout pour séduire leurs idoles du rock. Trente ans plus tard, celles que l'on appelait "Les Banger Sisters" se sont perdues de vue. Vinnie est devenue une mère de famille rangée alors que Suzette, toujours rebelle, travaille de nuit dans un bar. Un soir, son patron la jette dehors. Elle décide de reprendre contact avec son ancienne amie. Ces retrouvailles ne vont pas tarder à bouleverser leur vie... Schauspieler: Goldie Hawn (Suzette) Susan Sarandon (Lavinia Kingsley) Geoffrey Rush (Harry Plummer) Erika Christensen (Hannah Kingsley) Robin Thomas Grossman (Raymond Kingsley) Eva Amurri (Ginger Kingsley) Matthew Carey (Jules) Originaltitel: The Banger Sisters Regie: Bob Dolman Drehbuch: Bob Dolman Kamera: Karl-Walter Lindenlaub Musik: Trevor Rabin