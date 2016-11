RTL 9 14:05 bis 15:35 Sonstiges Miami Magma USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Emily et Antoinette Vitrini sont soeurs et volcanologues. Inquiètes au sujet d'opérations de forage illégales, pratiquées par une entreprise pétrolière, qui ont lieu au-dessus d'un volcan endormi depuis des siècles dans le Golfe du Mexique, au large de la Floride, elles tentent d'avertir les autorités. Mais plusieurs explosions gigantesques provoquent le réveil du volcan. La ville de Miami est alors menacée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Hunter (Antoinette Vitrini) Cleavant Derricks (Ray Miller) Stacey Asaro (Shauna) Griff Furst (Brandon Rice) Miles Doleac (Butch Sanderson) Anna Adair (Reporter #1) Lawrence LeJohn (Colonel Anderson) Originaltitel: Miami Magma Regie: Todor Chapkanov Drehbuch: Declan O'Brien Musik: Andrew Morgan Smith

