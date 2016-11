RTL 9 22:35 bis 00:30 Sonstiges BELLATOR 2016 F Merken ÉVÉNEMENT ! Le champion poids welter du Bellator, Andrey Koreshkov, défendra sa ceinture contre l'homme à qui il l'avait ôté il y a maintenant plus d'un an, Douglas Lima. Un match retour qui promet de faire des étincelles ! Pour la première fois de son histoire, la deuxième plus grande organisation de MMA dans le monde prendra ses quartiers en Israël, à Tel Aviv, dans l'enceinte du Menora Mitvtachim. Dimanche 13 novembre à 22h35, ne manquez pas le Bellator MMA 164 commenté par Vincent Parisi et Sébastien Loew en exclusivité sur RTL9 ! Bien installé au sommet de sa catégorie, le champion Andrey Koreshkov s'est récemment défait de l'ancien champion Benson Henderson, challenger au titre poids welter lors du Bellator 153. Entraîné par le vétéran Alexander Shlemenko, le russe, spécialiste des knock out, aligne une série de 5 victoires consécutives. Koreshkov n'a goûté la défaite qu'à une seule reprise dans sa carrière face au combattant américain Ben Askren. Suite à sa victoire sur Paul Daley, le challenger Douglas Lima a gagné le droit de se battre pour le titre. Né au brésil, Lima a remporté des victoires spectaculaires dans les plus grandes compétitions de sports de combat, notamment face à Ben Saunders, Ryan Ford, Steve Carl et le fighter Rick Hawn. Actuellement au top de sa forme, Lima a un seul objectif, récupérer sa ceinture. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bellator

