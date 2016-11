RTL 9 13:35 bis 15:25 Sonstiges Spy Kids 2 : Espions en herbe USA 2002 Merken Quelque part sur une île inconnue se cache un système capable de neutraliser tous les équipements électroniques de la planète. Qui a créé cette machine diabolique - Qui la contrôle - Et pourquoi l'île est-elle peuplée de créatures étranges et fantastiques - Carmen et Juni, les jeunes espions les plus réputés du métier, devront résoudre toutes ces énigmes avant qu'il ne soit trop tard. Malgré tous leurs gadgets révolutionnaires, rien ne sera simple, d'autant que deux autres espions en herbe sont dans la course pour les doubler... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antonio Banderas (Gregorio Cortez) Carla Gugino (Ingrid Cortez) Alexa PenaVega (Carmen Cortez) Daryl Sabara (Juni Cortez) Steve Buscemi (Romero) Mike Judge (Donnagon) Danny Trejo (Machete) Originaltitel: Spy Kids II: Island of Lost Dreams Regie: Robert Rodriguez Drehbuch: Robert Rodriguez Musik: John Debney, Robert Rodriguez Altersempfehlung: ab 6