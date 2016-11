France 3 23:20 bis 00:15 Sonstiges In Situ Brico-déco, le nouvel eldorado Stereo 16:9 Merken Actuellement, 80% de Français se disent adeptes du bricolage, au point que 61% en parlent même comme d'une passion. Percer, raboter, visser : bricoler soi-même, ou "DIY" pour "Do It Yourself", est devenu un loisir très prisé. Un passe-temps qui coûterait en moyenne 940 euros par an. Marie-Sophie Lacarrau propose d'aller à la rencontre d'entrepreneurs qui ont su avant tout le monde comprendre les désirs de Français en terme de bricolage, de décoration, de jardinage, d'ameublement et de rénovation, mais aussi répondre à leurs attentes. Quels sont les outils du succès de ces marchés en pleine expansion - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marie-Sophie Lacarrau

