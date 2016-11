TF1 23:30 bis 00:25 Krimiserie Esprits criminels Par feu et par flammes USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Un pyromane sévit sur le campus universitaire de Bradshaw. Gideon et son équipe se rendent sur les lieux pour tenter de déterminer le profil psychologique de l'incendiaire, qui a fini par faire une victime... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Lola Glaudini (Elle Greenway) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Charles Haid Drehbuch: Jeff Davis Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina