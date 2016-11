TF1 22:45 bis 23:30 Sonstiges Esprits criminels Les profileurs USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken L'unité d'élite dirigée par Gideon est composée des meilleurs profilers du FBI. Ensemble, ils analysent les comportements des criminels les plus dangereux et cherchent à anticiper leurs actes avant qu'ils ne frappent à nouveau. Après la disparition de quatre femmes en l'espace de quelques mois à Seattle, le FBI fait appel à Gideon et son équipe d'analystes du comportement. Les profileurs se mettent aussitôt au travail pour dresser le portrait psychologique du kidnappeur. Gideon l'ignore, mais son travail est surveillé de très près par Aaron Hotch, qui doit rendre des comptes à sa hiérarchie sur ses méthodes de travail particulières... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mandy Patinkin (Jason Gideon) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Lola Glaudini (Elle Greenway) Matthew Gray Gubler (Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Joanne Whalley (Karen Donovan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Richard Shepard Drehbuch: Jeff Davis Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon, Mark Mancina