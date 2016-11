TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges La force de l'espoir USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Cory Weissman est étudiant en première année à l'université de Gettysburg où il a été sélectionné dans l'équipe de basket après avoir marqué plus de mille points lorsqu'il était au lycée. Un jour, à la salle de sport, il est victime d'un AVC et doit subir deux opérations, puis une rééducation. Il se remet petit à petit avec l'aide de sa mère, kinésithérapeute, Tina. Malgré ses crises d'épilepsie, il reprend les cours et réussit à réintégrer l'équipe de basket, d'abord en tant qu'assistant pendant les entraînements, puis en tant que joueur. Son parcours est juché d'embûches : sa petite amie le quitte et il traverse une période de dépression... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David Henrie (Cory Weissman) Hannah Marks (Jess Evans) Luke Kleintank (Brendan Trelease) Cassi Thomson (Ally) Chris Kauffman (le docteur Harmon) Myk Watford (Marc Weissman) Beau Bridges (l'entraîneur) Originaltitel: 1000 to 1 Regie: Michael Levine Drehbuch: Bob Burris Musik: Arturo Sandoval