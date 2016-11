TF1 11:05 bis 11:55 Sonstiges Grey's Anatomy Plan B USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Le père de Callie vient à l'hôpital pour faire la connaissance de George. Callie a demandé à George d'oublier leurs différends le temps de la visite de son père. Elle ne souhaite en effet pas le peiner, lui qui ne rêve que d'une chose : rencontrer le mari de sa fille, qu'il pense aimant et dévoué. Pendant ce temps, les entretiens pour la place de chef du service de chirurgie commencent, tandis qu'Alex aide une patiente à se choisir un visage avant que Mark ne l'opère. Mais celle-ci ne se reconnaît dans aucune des photos qui lui sont présentées. Elle doit pourtant faire un choix. Izzie a du mal à réaliser qu'elle a passé la nuit avec un de ses amis... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Sara Ramirez (Callie Torres) TR Knight (George O'Malley) Justin Chambers (Alex Karev) Eric Dane (Mark Sloan) Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens) Sandra Oh (Cristina Yang) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Tamra Davis Drehbuch: Chris Van Dusen