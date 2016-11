TF1 23:25 bis 00:15 Krimiserie Esprits criminels Les enfants de Sudworth USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken David et son équipe sont envoyés à Boston, pour enquêter sur la mystérieuse disparition de Jack Westbrook, un ancien procureur reconverti en avocat de la défense. Les investigations mettent au jour de nombreuses révélations concernant la victime, des secrets pouvant expliquer sa disparition. En se penchant un peu plus sur la vie de Westbrook, ils découvrent qu'il louait un appartement en se servant d'une entreprise enregistrée à son nom. Sur place, Morgan et Callahan découvrent des photos à caractère pédophile et comprennent que Westbrook a pu être enlevé par des jeunes qu'il a défendus et dont il a pu abuser dans le passé. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Laura Belsey Drehbuch: Kimberly A. Harrison Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16

