TF1 22:35 bis 23:25 Krimiserie Esprits criminels Sous les verrous USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Rossi et ses hommes se rendent au Texas, dans le pénitencier fédéral de Liberty. C'est Miles Tate, récent directeur de la prison, qui a fait appel à eux. Il avait jadis fait la connaissance de Hotch durant un séminaire. En l'espace de trois mois, deux surveillants ont été assassinés dans l'enceinte de l'établissement, la gorge tranchée, une chaussette enfoncée dans la bouche et plusieurs doigts cassés. Le mode opératoire des deux meurtres étant le même, l'intervention de l'équipe de profilers se justifie. Malheureusement, les caméras de surveillance avaient été désactivées durant l'assaut. La liste des suspects à interroger est longue... Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Thomas Gibson Drehbuch: Jeff Davis, Virgil Williams Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon