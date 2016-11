TF1 20:55 bis 21:45 Krimiserie Esprits criminels Derek USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Paniquée, Savannah Hayes apprend au BAU que Morgan a été enlevé. Rossi et son équipe n'ont aucune idée de l'identité des ravisseurs mais espèrent vivement que leur collègue est toujours en vie. Les enquêteurs se lancent dans les recherches et ont rapidement une piste. Cet enlèvement pourrait être le fait du groupe de tueurs surnommé les Douze Salopards. C'est alors que tous prennent conscience que l'équipe entière est visée et que leurs vies sont menacées. Pendant ce temps, Morgan, enfermé, supporte avec courage les tortures infligées par ses kidnappeurs... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Charles Mesure (Edgar Solomon) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Thomas Gibson Drehbuch: Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16