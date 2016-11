TF1 15:20 bis 16:45 Sonstiges Joséphine, ange gardien Une famille pour Noël F, B, CH 1999 Stereo 16:9 Merken La nouvelle mission de Joséphine s'annonce très délicate. L'ange gardien de choc est chargée de venir en aide à Sandrine, une adolescente qui doit fêter Noël chez son père, Martin, avec son petit frère Julien. Divorcé, Martin vit désormais avec un homme, Thierry. Joséphine affronte un problème épineux : doit-elle aider Sandrine à reconstituer le couple que formaient son père et sa mère, ou bien doit-elle tenter de faire accepter à Sandrine cette nouvelle situation - Tout se complique lorsque Martin retrouve ses enfants. L'événement le bouleverse tellement qu'il remet en question sa liaison avec Thierry, convaincu qu'il doit choisir entre ses enfants et son compagnon... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Jean-Michel Dupuis (Martin) Christian Brendel (Thierry) Isabelle Renauld (Christine) Stéphanie Pasterkamp (Sandrine) Adrien François (Julien) Volodia Serre (Rodolph) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Nicolas Cuche