TF1 11:05 bis 11:55 Sonstiges Grey's Anatomy Le combat des chefs USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Alex se rapproche de la patiente inconnue dont il continue à s'occuper. Pendant ce temps, Colin Marlow entre dans la compétition pour le poste de chef du service chirurgie. George cumule les problèmes relationnels avec Callie et Izzie. Quant à Derek, il doit s'occuper d'une patiente chère à son coeur... Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Roger Rees (Colin Marlow) Sandra Oh (Cristina Yang) Sara Ramirez (Callie Torres) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Justin Chambers (Alex Karev) Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: James Frawley Drehbuch: Debora Cahn, Shonda Rhimes Musik: Danny Lux