TF1 20:55 bis 21:45 Sonstiges Person of Interest Réanimation USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Le combat mené contre le Samaritain n'a pas permis de le mettre hors d'état de nuire. La machine n'est plus en état de fonctionner, même si ce qui constitue son essence a été conservé. La fine équipe doit absolument chercher un endroit où se mettre à l'abri en attendant des jours meilleurs. Finch s'attelle, par ailleurs, à reconstruire la machine. Il profite de ce nouveau départ pour effectuer des modifications et tirer les leçons du passé. Par ailleurs, Fusco est interrogé par les affaires internes, car il était le seul agent du NYPD présent au moment où Elias et Dominic ont été tués. Il est suspecté... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Carrie Preston (Grace Hendricks) Brett Cullen (Nathan Ingram) Ned Eisenberg (Detective Joseph Soriano) Originaltitel: Person of Interest Regie: Chris Fisher Drehbuch: Greg Plageman, Tony Camerino Musik: Ramin Djawadi