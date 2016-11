TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Mensonges maternels CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Sara Caskie, 18 ans, en pleine crise d'adolescence, est une jeune fille ordinaire. A ceci près qu'elle est une enfant adoptée. Alors que la famille Caskie s'apprête à déménager, Sara tombe sur des lettres écrites à son attention par sa mère biologique, Abby Miller. Lettres que ses parents adoptifs lui ont toujours cachées. Sara décide de rencontrer cette mère inconnue, criminelle tout juste sortie de prison, et va, contre l'avis de ses parents, passer du temps avec elle. Mais le rêve d'une mère idéale s'effrite bien vite au contact de la réalité. Lorsqu'Abby Miller renverse Carl, son compagnon violent, Sara se retrouve bien malgré elle mêlée à une histoire de meurtre... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francesca Eastwood (Sara Caskie) Jennifer Copping (Abby Miller) Anna Galvin (Rebecca Caskie) Roark Critchlow (Jason Caskie) Allie Bertram (Corinne) Jerry Trimble (Carl) Matt Bellefleur (Dax) Originaltitel: Mother of All Lies Regie: Monika Mitchell Drehbuch: Ken Sanders, Mark Sanderson Musik: Jeff Tymoschuk