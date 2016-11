TF1 01:10 bis 02:10 Sonstiges New York Unité Spéciale Meurtres à Central Park USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken La femme d'un avocat retraité, docteur de santé publique, vient d'être retrouvée assassinée à Central Park. Les enquêteurs pensent dans un premier temps à un crime lié à la profession de la victime. Mais la découverte d'un second corps dans Central Park, portant la même signature que le premier meurtre, réoriente l'angle d'attaque des enquêteurs, qui privilégient alors la piste d'un tueur en série. L'équipe chargée d'élucider l'affaire n'est pourtant pas au bout de ses surprises... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Meloni (Détective Elliott) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Eric Stoltz (Le père Michel Sweeney) Dann Florek (Le capitaine Donald Cragen) Kris Eivers (Gus Yoder) Sean Dugan (Bobby Douglas) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Michael Fields Drehbuch: Amanda Green