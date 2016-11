TF1 20:55 bis 22:45 Sonstiges La main du mal F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Thomas Schaffner, brillant avocat, est également l'heureux époux d'Anna, avec qui il a eu un fils, Paul. Thomas a fondé une partie de sa carrière sur un principe : chacun a la droit d'être correctement défendu, même le plus vil des criminels. Son implication est telle qu'il n'a jamais perdu un procès. C'est ainsi qu'il accepte de défendre Luc Follet, un énigmatique et inquiétant personnage, soupçonné d'avoir assassiné une jeune femme. Une fois de plus, Thomas l'emporte et, en conséquence, Follet est libéré. Brutalement, à cet instant précis, sa vie bascule dans une spirale infernale... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grégory Fitoussi (Thomas Schaffner) Mélanie Doutey (Dolorès Colpart) JoeyStarr (Luc Follet) Francois Berléand (Lucien Smadja) André Marcon (Pierre Lacombe) Pierre Rochefort (Dany Marcoux) Florence Loiret-Caille (Hélène Morice) Regie: Pierre Aknine Drehbuch: Gérard Walvaerens, Pierre Aknine, David Wolsencroft Musik: Armand Amar