TF1 10:20 bis 11:05 Sonstiges Grey's Anatomy Tous sur le pont USA 2007 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken L'équipe tente de s'occuper de patients agités, tout en gérant une grosse crise après la collision d'un cargo et d'un ferry à Seattle. Le chef doit désigner l'équipe qui ira sur place pour essayer de sauver les vies qui peuvent encore l'être... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Sandra Oh (Cristina Yang) James Pickens Jr (Richard Webber) Chandra Wilson (Miranda Bailey) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Justin Chambers (Alex Karev) Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Shonda Rhimes Musik: Danny Lux