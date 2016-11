ORF 3 22:25 bis 23:30 Diskussion Runde der ChefredakteurInnen A 2016 2016-11-18 12:30 Stereo 16:9 Merken Hillary Clinton gegen Donald Trump. Die US-Wahlen 2016 gehen in die finale Phase. Wer ins Weiße Haus einzieht, darüber stimmen die Wählerinnen und Wähler in den USA am 8. November ab. Europa blickt gespannt über den großen Teich. Trump liegt in Umfragen derzeit deutlich hinter Clinton. Bei dieser US-Wahl stehe die Demokratie auf dem Spiel, so der amtierende Präsident Barack Obama. Welche Folgen hat das Wahlergebnis für Europa? Darüber diskutieren ORF III Chefredakteur Christoph Takacs und Peter Pelinka mit Chefredakteurinnen und Chefredakteuren österreichischer Printmedien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Takacs, Peter Pelinka Originaltitel: Runde der ChefredakteurInnen