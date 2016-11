TV5 12:32 bis 13:24 Sonstiges Foot FM CH 2014 Merken La révolution du football suisse est en marche. De la ténacité des juniors à la participation à la Coupe du monde 2015, une immersion inédite dans l'équipe mixte du FC Saint-Légier. Avec les portraits croisés d'Alicia, capitaine de l'équipe, de son amie et coéquipière Chloé, et de Fred, leur entraîneur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Régine Boichat