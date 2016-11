ONE 12:30 bis 14:00 Komödie Von Mäusen und Lügen D 2011 Live TV 20 40 60 80 100 Merken HNO Arzt Arnie steckt in einem Dilemma: Gemeinsam mit seinem alten Studienkollegen Gregor will er seine Praxis zu einem hoch modernen Tinnituszentrum erweitern. Dazu braucht er die benachbarte Wohnung, doch in der lebt Mathilda, in die der schüchterne Arnie heimlich verliebt ist. Arnie bringt es nicht übers Herz, Mathilda aus der Wohnung zu weisen. Und so versucht Gregor mit nicht immer feinen Methoden, die unliebsame Mieterin loszuwerden was aber in einem kompletten Desaster endet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrich Noethen (Dr. Arnold 'Arnie' Fischer) Melika Foroutan (Mathilda Lenz) Heio von Stetten (Gregor Reibold) Katharina Abt (Ines Fischer) Vanessa Krüger (Pia Fischer) Kathrin von Steinburg (Jule Enderlein) Jannik Brengel (Merlin Lenz) Originaltitel: Von Mäusen und Lügen Regie: Sibylle Tafel Drehbuch: Thomas Bahmann, Ralf Hertwig Kamera: Wolfgang Aichholzer Musik: Winfried Grabe Altersempfehlung: ab 6