Capote USA, CDN 2005 Nach dem Buch von Gerald Clarke

15. November 1959: Eine vierköpfige Familie wird auf ihrer Farm in Kansas tot aufgefunden. Für die Recherche zu einem Zeitungsartikel reist Erfolgsautor Truman Capote mit seiner Assistentin Nelle zum Schauplatz des scheinbar sinnlosen Mordes. Schnell ist Capote von dem Fall gefesselt und beginnt mit einer insgesamt sechsjährigen Arbeit an dem dokumentarischen Roman "Kaltblütig". Capote möchte die Schriftstellerszene mit einer neuen Art des Schreibens revolutionieren: mit dem sogenannten Tatsachenroman. In seiner intensiven Recherche verfolgt Capote akribisch die Ermittlungen und führt unzählige Gespräche mit Perry Smith und Dick Hickock, den beiden geständigen Mördern. Besonders mit Perry Smith, der auf ihn sanft und verletzlich wirkt, fühlt er sich verbunden und redet mit ihm über Jahre hinweg über dessen Leben und Kindheit. Es vergehen weitere Jahre, bis Perry von der Mordnacht erzählt: "Ich wollte den Mann nicht verletzen. Ich hielt ihn für einen anständigen Herrn. Sanftmütig. Ich dachte es bis zu dem Zeitpunkt, als ich ihm die Kehle durchschnitt." Capote ist innerlich tief zerrissen zwischen seinen Recherchen für eine gute Story und einer moralischen Verantwortung gegenüber den Angeklagten. So begleitet er sie bis zu ihrer Exekution am 14. April 1965. Die letzten beiden Jahre des Schreibens, in denen Capote zwischen Schreibtisch und Todestrakt pendelt, werden für den Schriftsteller zur Tortur

Schauspieler: Philip Seymour Hoffman (Truman Capote) Catherine Keener (Nelle Harper Lee) Clifton Collins Jr. (Perry Smith) Bruce Greenwood (Jack Dunphy) Bob Balaban (William Shawn) Mark Pellegrino (Dick Hickock) Chris Cooper (Alvin Dewey) Originaltitel: Capote Regie: Bennett Miller Drehbuch: Dan Futterman Kamera: Adam Kimmel Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 12