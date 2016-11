ATV 2 15:00 bis 16:45 Dokusoap Teenager werden Mütter A 2009 2016-11-18 06:50 Stereo Merken In der dritten Folge von "Teenager werden Mütter" wird es für die 17jährige, hochschwangere Sandra aus Wien 21 ernst. Denn es treten Komplikationen in der Schwangerschaft auf, die in weiterer Folge auch die Geburt zu einer Nervenprobe für sie und ihre Angehörigen machen. Wird alles gut gehen und wird sie ihr Kind auf natürliche Art und Weise zur Welt bringen können? Doch auch bei Steven liegen die Nerven blank. Denn er will seiner Freundin Bianca (18), die ihm seine Tochter Leoni geschenkt hat, die alles entscheidende Frage stellen. Doch wie wird sie darauf reagieren? Und natürlich gibt es auch noch Neues von Rada, Gabriel, Nina & Co. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenager werden Mütter