ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Tödlicher Cocktail USA 2012 2016-11-17 01:45 Stereo Die Ärztin Leslie Nolan verliert die Kontrolle über ihren Wagen und rast in eine Gruppe wartender Leute vor einem Nachtclub. Drei Menschen sterben. Leslies Anwalt behauptet, medizinische Probleme hätten zu dem Unfall geführt, aber der Bluttest beweist, dass Leslie unter Drogen stand. Sharon muss jeodch nicht nur diesen Fall aufklären, sondern gleichzeitig Provenza davon abhalten, seine Kündigung einzureichen. Zumindest für Rusty hat sie gute Nachrichten: Seine Mutter wurde gefunden und sie versprach, nach L.A. zu kommen. Aber als Rusty sie am Busbahnhof abholen will, sitzt seine Mutter nicht im angekündigten Bus?. Schauspieler: Mary McDonnell (Captain Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Detective Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Paul McCrane Drehbuch: Michael Alaimo Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12