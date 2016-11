ATV 21:05 bis 22:00 Krimiserie Rizzoli & Isles Vier Kugeln USA 2012 2016-11-17 00:50 Stereo Merken Jane sucht nach dem Mörder von Shane Finnegan, der Star einer Boygroup war und aus nächster Nähe erschossen wurde. Der Fall setzt ihr persönlich zu, da sie mit Shane und seinen Brüdern Ronan und Liam zusammen aufgewachsen ist. Die drei Brüder fingen schon in jungen Jahren an, als Band aufzutreten. In Verdacht gerät zunächst Shanes ehrgeiziger Vater, der seinen Söhnen immer alles abverlangt hat. Doch Spuren an der Tatwaffe entlasten den Vater. Allerdings zeigt die DNS-Analyse, dass der Mörder trotzdem mit Shane verwandt ist. Sollte einer seiner Brüder den Mord begangen haben?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Lee Thompson Young (Det. Barry Frost) Bruce Mc Gill (Det. Vince Korsak) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Lucas Kerr (Shane Finnegan) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Milan Cheylov Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: Anthony Hardwick Musik: James S. Levine