ATV 20:15 bis 21:05 Krimiserie Rizzoli & Isles Minenfeld USA 2016 2016-11-17 23:55 Stereo Eine Explosion in einem Park beschäftigt Jane Rizzoli und Maura Isles in ihrem neuesten Fall. Ein Jogger ist auf eine Landmine getreten und ums Leben gekommen. Während der Untersuchungen findet Korsak einen weiteren Krater, was darauf hindeutet, dass sich die Ermittler mitten in einem Minenfeld befinden. Mit Hilfe von Bombenspezialisten können die meisten Kollegen den Tatort unbeschadet verlassen. Was sie nicht wissen: Korsak ist auf den Rand einer Mine getreten und schwebt in großer Gefahr... Jane und Korsak gehen davon aus, dass der Täter ganz sicher gehen wollte, dass das Opfer, John Franklin, auf seiner üblichen Laufstrecke getötet wird. Pikant ist, dass Franklin Mitbegründer einer Organisation war, die sich auf Entschärfung von Minen in ehemaligen Kriegsgebieten spezialisiert hat. Von dem Geschäftspartner des Opfers erfahren die Ermittler, dass die gemeinnützige Organisation viele Feinde und Kritiker hatte. Doch wie sich herausstellt, hatte Franklin vor, der Organisation ein neues Image zu verpassen. Jetzt gilt es herauszufinden, wer am meisten vom Tod des Opfers profitiert. Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Idara Victor (Nina Holiday) Bruce McGill (Vince Korsak) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Adam Sinclair (Kent Drake) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Jan Nash Drehbuch: Jan Nash, Katie Wech Kamera: Peter B. Kowalski Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 16