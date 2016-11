ATV 06:00 bis 06:50 SciFi-Serie Tomorrow People Waffenstillstand USA 2014 Stereo Merken Der Gründer beteuert weiterhin, ernsthaft an einen Waffenstillstand mit den Tomorrow People interessiert zu sein. Stephen soll deshalb Cara und John davon überzeugen, einem Treffen mit dem Gründer zuzustimmen. Cara erklärt sich schließlich bereit, Russell zu dem Gespräch zu schicken, verlangt aber im Gegenzug, dass Hillary solange bei ihr bleibt. Jed gerät in Bedrängnis, als Ultra sein Versteck aufspürt. Verzweifelt versucht er John klarzumachen, dass Roger keinesfalls in die Hände des Gründers fallen darf, weil sonst alles verloren sei. Widerwillig hilft John daher Jed, den Ultra-Agenten zu entkommen und Roger ins Versteck der Tomorrow People zu bringen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Simon Merrells (Leader of Ultra) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Oz Scott Drehbuch: Ray Utarnachitt, Grainne Godfree Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 307 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 67 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 67 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 67 Min.