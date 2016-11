Österreich 1 18:25 bis 18:55 Sonstiges Journal-Panorama Die Macht der Bundesländer Merken Soeben ist die einheitliche Lösung für die Mindestsicherung geplatzt, der neue Finanzausgleich ist kein revolutionäres Werk, sondern nur eine kosmetisch korrigierte Neuauflage des alten, und auch die Bildungsreform kommt nur in Trippelschritten. Das alles wirft kein gutes Licht auf die Arbeit der Bundesregierung. Doch die ist nicht alleine schuld. Der Bund ist vom Wohlwollen der neun Bundesländer abhängig, vertreten durch neun Landeshauptleute, die ihre Rolle überwiegend als die von mächtigen Landesfürsten sehen. Nicht immer hat das eine gesetzliche Grundlage, oft regiert die Realverfassung - Föderalismus auf Österreichisch. Die Ländervertreter stehen in den innerparteilichen Hierarchien ganz oben. Gibt es da überhaupt eine Chance, den Bundesstaat auf eine moderne Basis zu stellen? Könnte eine neue Generation von Landespolitikern dem Ganzen eine Wendung geben? In Google-Kalender eintragen