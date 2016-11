Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik "Im Volkston". Kammermusik aus Georgien von Sulkhan Tsintsadze Merken Sulkhan Tsintsadze lebte von 1925 bis 1992 und hat in seiner Musik eine starke Verbindung zur Volksmusik seines Landes gepflegt. Interessant dabei ist, dass Tsintsadze die Musik seiner Heimat auf unterschiedliche Weise in seinen Werken verarbeitet hat. Vor allem in der Kammermusik sind Stücke entstanden, die entweder den Klang traditioneller georgischer Instrumente wie der Chonguri nachahmen, oder eine direkte Verarbeitung des in Chören gepflegten Liedgutes sind. In Google-Kalender eintragen Moderation: Nadja Kayali