Österreich 1 09:30 bis 09:45 Sonstiges Radiokolleg Whistleblower. Warum die Gesellschaft Verräter braucht (4) Merken "Denunzianten" oder "Informanten"; "Verräter" oder "Hinweisgeber" - eine weltweit gültige Definition für den Begriff "Whistleblower" selbst gibt es nicht. Viele sehen sie als die "Kassandras" unserer Zeit. Sie warnen vor Missständen, vor einem Ungleichgewicht in Machtstrukturen und decken illegale Aktivitäten auf. Doch was für die einen ein heldenhafter Akt, ist für die anderen schlichtweg Verrat. Hollywood reißt sich um ihre Geschichten, scheinen sie oftmals das perfekte Drehbuch für Polit-Thriller darzustellen. Die Öffentlichkeit wartet begierig auf die nächste Enthüllung, um Einblicke hinter die Kulissen der Arbeit von Geheimdiensten, Politiker/innen oder der Finanzwelt zu bekommen. Besonders in der Wirtschaft herrscht ein großes Interesse an Insidern, die Ermittler/innen bei ihren Recherchen auf die richtige Spur führen können. Der Preis, den Hinweisgeber/innen zahlen, ist oftmals hoch. Im betroffenen Unternehmen werden sie als Verräter/innen gemieden, in Sozialen Netzwerken gezielt denunziert. Mitunter bestimmt fortan auch Flucht und die Furcht um Leib und Leben ihren künftigen Weg. Zwischen dem Ringen um Beweise und dem Versuch, ein neues Leben zu beginnen, kämpfen Whistleblower auch um einen besseren Schutz für Hinweisgeber/innen. Denn so begehrt ihre Informationen sind, "Wer die Wahrheit spricht, braucht ein schnelles Pferd" bewahrheitet sich immer wieder. Und so landen Whistleblower selbst oft im Gefängnis, weil ein Staat die Veröffentlichung von Interna missbilligt. Freilich, die Motive, zum Beispiel Firmengeheimnisse zu verraten, sind nicht immer altruistischer Natur, sondern können von Rache, Neid gekränktem Stolz oder Gewinnsucht geprägt sein. Das Ö1 "Radiokolleg" beleuchtet die Figur des Whistleblowers und was ihn letztendlich ausmacht, seine Eigenschaften, aber auch die gesellschaftliche Verantwortung, die ihre Enthüllungen mit sich bringen. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 249 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:13

Seit 101 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 49 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 44 Min.