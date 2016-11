Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Rezepte für den Aufschwung Roosevelts Kampf um die Wirtschaft. Die Geschichte des New Deal / Islands Weg aus der Krise. Erholung vom Crash / Das Kalenderblatt 17.11.1970: Erstmals ein Page Three Girl in der "Sun". Von Herbert Becker Merken Roosevelts Kampf um die Wirtschaft - Die Geschichte des New Deal. Autorin: Maike Brzoska. Im Oktober 1929 brach der Börsenhandel an der amerikanischen Wall Street ein. Eine schwere Wirtschaftskrise folgte. Geschäfte und Fabriken schlossen, Banken gingen Pleite. 1932 war ein Viertel der Amerikaner arbeitslos. Im gleichen Jahr wählten die US-Bürger den Demokraten Franklin D. Roosevelt zum Präsidenten. Im Wahlkampf hatte er eine Reihe von Wirtschafts- und Sozialreformen angekündigt: den New Deal. Innerhalb kurzer Zeit setzte der neue Präsident Roosevelt eine ganze Reihe von Reformen um. Er regulierte Banken und den Finanzsektor, neue Straßen, Schulen, Flughäfen und Parks wurden gebaut -und jede Menge Jobs geschaffen. Mit dem Social Security Act schuf Roosevelt außerdem ein Versicherungssystem für Rentner, Arbeitslose und Behinderte. Damit legte er den Grundstein des amerikanischen Sozialstaats. Während Roosevelts Präsidentschaft stabilisierte sich das Land. Die Frage, wie erfolgreich der New Deal letztendlich war, ist allerdings bis heute umstritten. Ebenso, ob einige europäischen Länder nicht doch auch eine Art New Deal brauchen. In Google-Kalender eintragen

