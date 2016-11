Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Gespräch mit Georg Bernardini, Schokoladenkenner, zu schlechter Schokolade in Adventskalendern / Gespräch mit Sabine Nallinger, Stiftung 2°: Was sagen Unternehmen zum 2-Grad-Plan? / Gespräch mit Christoph von Marschall, Biograph von Barack Obama, zum Besuch des US-Präsidenten in Berlin / Gespräch mit Jochen Hippler, Nahost-Experte und Friedensforscher: Was würde eine Achse Assad-Trump bedeuten? / Syrisches Terrormagazin - Spur führt nach Bayern / Krisengipfel zu möglichen Leistungskürzungen bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Bayern / Mit Karte bezahlen im Fußballstadion / Hurra, die Roboter kommen? Wie schlaue Maschinen unser Leben verändern / Kohleverbrennung in Deutschland boomt / Die Presse mit Klaus Boffo / Gedanken zum Tag von Helmut Zöpfl / Ende der Welt: Der Adventskalender-Selber-Basteln-Wahn. Von Petra Herrmann Merken Gespräch mit Georg Bernardini, Schokoladenkenner, zu schlechter Schokolade in Adventskalendern / Gespräch mit Sabine Nallinger, Stiftung 2°: Was sagen Unternehmen zum 2-Grad-Plan? / Gespräch mit Christoph von Marschall, Biograph von Barack Obama, zum Besuch des US-Präsidenten in Berlin / Gespräch mit Jochen Hippler, Nahost-Experte und Friedensforscher: Was würde eine Achse Assad-Trump bedeuten? / Syrisches Terrormagazin - Spur führt nach Bayern / Krisengipfel zu möglichen Leistungskürzungen bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Bayern / Mit Karte bezahlen im Fußballstadion / Hurra, die Roboter kommen? Wie schlaue Maschinen unser Leben verändern / Kohleverbrennung in Deutschland boomt / Die Presse mit Klaus Boffo / Gedanken zum Tag von Helmut Zöpfl / Ende der Welt: Der Adventskalender-Selber-Basteln-Wahn. Von Petra Herrmann In Google-Kalender eintragen Moderation: Kerstin Grundmann

