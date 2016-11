NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 17. November 1881: Kaiser Wilhelm I. kündigt die Sozialgesetzgebung an Merken Die epochale Bedeutung seiner "Kaiserlichen Botschaft" hat der 84-jährige Wilhelm I. womöglich gar nicht mehr erfasst. Ohnehin stammt der Text weitgehend vom Reichskanzler. Am 17. November 1881 verkündet Otto von Bismarck im Schloss, dass der Staat eine soziale Absicherung der Arbeiter in Angriff nehmen wird. Dahinter steckt politisches Kalkül: Die Hoffnung, die durch die Industrialisierung verelendeten Massen mit der Monarchie zu versöhnen und den verhassten Sozialisten Anhänger abzujagen. In rascher Folge führt das Deutsche Reich drei gesetzliche Pflichtversicherungen für Arbeiter ein: 1883 die Kranken-, 1884 die Unfall-, 1889 die Invaliden- und Altersversicherung, Vorläuferin der Rentenversicherung. Weltweit ist es das erste, grobmaschige soziale Netz. Die Anziehungskraft der "Roten" mindert Bismarck so aber nicht: Bei den Reichstagswahlen 1890 wächst der Stimmenanteil der SPD auf fast 20 Prozent. In Google-Kalender eintragen