puls 4 22:45 bis 01:00 Drama The Illusionist USA, CZ 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Wien der Jahrhundertwende begeistert der Zauberer Eisenheim das Publikum mit seinen schier übernatürlichen Leistungen - sehr zum Missfallen des Kronprinzen Leopold. Ihm liegt daran, den Magier als Scharlatan zu entlarven. Er schickt Chefinspektor Uhl los, der Eisenheim überführen soll. Uhl weiß aber nicht, dass der Zauberer selbst einen größeren Plan verfolgt, weil die Verlobte des Kronprinzen einst seine Geliebte war. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Edward Norton (Eisenheim) Paul Giamatti (Inspektor Uhl) Jessica Biel (Sophie) Rufus Sewell (Kronprinz Leopold) Eddie Marsan (Josef Fischer) Jake Wood (Jurka) Aaron Johnson (junger Eisenheim) Originaltitel: The Illusionist Regie: Neil Burger Drehbuch: Neil Burger Kamera: Dick Pope Musik: Philip Glass Altersempfehlung: ab 12