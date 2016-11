hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Fahmy Aboulenein, "Pharma-Entlarver" 2016-11-17 23:05 Merken Ärzte lassen sich "anfüttern", d.h. sie werden zu teuren Fortbildungen und Reisen eingeladen. Sie bekommen Geld, weil sie ihre Namen unter Artikel in medizinischen Fachzeitschriften setzen lassen, ohne die Artikel selbst geschrieben zu haben. Ärzte verschreiben oft Medikamente, die Patienten nicht nur nichts nützen, sondern ihnen sogar schaden. Fahmy Aboulenein wollte nicht mehr schweigen und brachte diese Machenschaften der Pharma-Industrie und damit die Grauzonen und Defizite im Gesundheitssystem an die Öffentlichkeit. Der Wiener Neurologe ist ein international anerkannter Spezialist für Multiple Sklerose. Er beschreibt den Filz zwischen der Ärzteschaft und den Pharma-Firmen als ein gewachsenes System der Einflussnahme. Dabei bezieht er sich auf die Verschreibungspraxis und auf die Preispolitik der Medikamente. Im hr2-Doppelkopf spricht er darüber, wie man solchen Machenschaften den Garaus machen kann. Und er erzählt, wie er von der Pharma-Industrie als sogenannter Meinungsbildner aufgebaut werden sollte und zum "Whistleblower" wurde. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karin Röder