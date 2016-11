sonnenklar.TV 15:30 bis 16:00 Sonstiges Mein TV Magazin - Reisen & mehr Merken Diese neu entwickelte Sendung bei sonnenklar.TV unterhält Sie in 30 Minuten mit spannenden Berichten von erfahrenen Journalisten in Sachen Urlaubsreisen. Dem Zuschauer werden die Besonderheiten, die Sehenswürdigkeiten, die Kulinarik und das Flair eines Landes näher gebracht. Wie von sonnenklar.TV gewohnt, zeigen Ihnen die Moderatoren auch in dieser Sendung ausführliche Beiträge über Land & Leute, Hotels oder Kreuzfahrtschiffe. Ein interessantes Highlight: Während der Sendung wird live in die Redaktion der Programmzeitschrift "Mein TV Magazin" geschaltet. Journalisten, deren Aufgabe es eigentlich ist, unterhaltsame und informative Berichte für ihre Leser zu verfassen, tauschen "Stift" gegen Mikrofon und schreiben ihre Gedanken ausnahmsweise nicht auf Papier nieder, sondern sprechen sie in dieser Sendung direkt vor der Kamera aus. Der Zuschauer darf also gespannt sein, über welche Urlaubs-Erlebnisse und -Erfahrungen Mitarbeiter der Mein TV Magazin - Redaktion erzählen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein TV Magazin - Reisen & mehr