Disney XD 06:20 bis 06:45 Trickserie Star gegen die Mächte des Bösen Mögen die Spiele beginnen! / Nachsitzen mal anders USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Star und Marco nehmen am jährlichen Familientreffen teil, bei dem zwei totale Gegensätze aufeinander: Die Butterflys steht's ordentlich und gesittet, während die Jonhansens eher schräg und verrückt sind. (b) Star muss nachsitzen und ihren Klassenkameraden unter anderem dabei helfen Batterien für die Fernbedienung zu besorgen, bevor ihre Lehrerin sie erwischt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star vs the Forces of Evil Regie: Piero Piluso, Giancarlo Volpe Drehbuch: Evon Freeman, John Mathot, Piero Piluso, Dominic Bisignano, Aaron Hammersley, Le Tang, Giancarlo Vol Altersempfehlung: ab 6

