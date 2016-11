Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Einer ist Schuld D 2001 Merken Der mysteriöse Tod des Jungunternehmers von Schönburg führt Jupp und Taube auf die Spur eines gigantischen Anlagebetrugs: Viele ehrliche Kleinanleger - unter ihnen Taube und dessen Finanzberater Friedhelm Schön -, aber auch ein großer Teil der Düsseldorfer Kriminellen haben in den so genannten US-Sunshine-Immobilienfonds mit der Aussicht auf lohnende Renditen investiert. Was keiner ahnte: Vorstandsvorsitzender Richard Entemann will sich mit den Millionen absetzen und hetzt den Profikiller GI-Joe jedem auf den Hals, der ihm in die Quere kommt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tatjana Clasing (Pathologin) Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Annette Frier (Jenny) Gustav-Peter Wöhler (Kriminalhauptmeister Achim Pohl) Christoph Quest (Kriminaloberrat Heinrich Haupt) Christian Goebel (Kriminalhauptkommissar Klaus Taube) Luca Zamperoni (Kriminalobermeister Gino Bruni) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Andreas Senn Drehbuch: Gerhard von Richthofen, Ralf Huttanus Kamera: Markus Senn Musik: Chris Weller, Curt Cress Altersempfehlung: ab 16