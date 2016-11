ORF 2 00:20 bis 01:05 Serien Gomorrha Folge: 9 Der gute Soldat I, D 2014 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Nach der Bürgermeisterwahl werden zwischen den Savastanos und Salvatore Conte die Geschäftsgebiete neu aufgeteilt. Ciro missfällt das gottgleiche Auftreten Gennaros, während er selbst stark an Ansehen verloren hat. Als ihn Gennaro offen als nichts anderes als einen guten Soldaten bezeichnet, ist der Bogen für Ciro überspannt. Um sich innerhalb des Clans wieder mehr in den Vordergrund spielen zu können, beschließt er, durch ein Mordkomplott Unfrieden unter den mächtigsten Familien Neapels zu stiften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) Fortunato Cerlino (Pietro Savastano) Marco Palvetti (Salvatore Conte) Maria Pia Calzone (Immacolata Savastano) Salvatore Esposito (Genny Savastano) Walter Lippa (Carlucciello ò Pescivendol) Ivan Boragine (Michele Casillo) Originaltitel: Gomorra Regie: Claudio Cupellini Drehbuch: Ludovica Rampoldi Kamera: Paolo Carnera, Michele D'Attanasio Musik: Mokadelic Altersempfehlung: ab 12