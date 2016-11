ORF 2 20:15 bis 21:05 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 253 Frostiger Tod D 2012 Stereo 16:9 Merken Während der Meisterschaften im "Ice Carving" findet Finalist Stefan Lechner überraschend den Tod. Erschlagen wird er im Kühlraum seiner Firma aufgefunden. Erst durch zähe Ermittlungen gelingt es den Rosenheim-Cops, Lechners familiäre Situation zu ermitteln. Die Ehe des Eisbildhauers scheint nicht so glücklich verlaufen zu sein, wie seine Frau die Kommissare glauben machen will. Auch Firmenkollege Andreas Benthues war nicht gut auf Lechner zu sprechen, da dieser ein Versprechen gebrochen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Michael A. Grimm (Tobias Hartl) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Gerhard Ammelburger Kamera: Simon Zeller Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 6