ORF 3 23:30 bis 01:40 Drama City of God BRA, F, USA 2002 Nach einer Novelle von Paulo Lins Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Triumphales und atemberaubend wahrhaftiges Meisterwerk über das brutale und selbstzerstörerische Jugendbandenwesen in den Favelas von Rio de Janeiro: Aus den Augen von Hobby-Fotograf Rocket wird mit Blick auf Gangsterchef Benny und dessen psychopathischen Partner Lil'Dice sowie weitere hundert Jugendliche die Geschichte der Gangs in den Slums von Rio de Janeiro von den Sechzigern über die ausufernden Bandenkriege in den Siebzigern bis zu den Eighties erzählt, in denen das Imperium zu bröckeln beginnt. Fernando Meirelles und Katja Lunds Verfilmung von Paulo Lins' 700-seitigem Roman über das Jugendbandenwesen in den Armenvorstädten von Rio de Janeiro hat die Energie und Wahrhaftigkeit von Scorseses "GoodFellas" und die Respektlosigkeit eines "Pulp Fiction", ohne auch nur ein Frame wie eine Kopie zu wirken. "City of God", zum Bersten gefüllt mit wilden erzählerischen Hakenschlägen, furiosen Einfällen und brasilianischem Funk, ist originell, elektrisierend, im wahrsten Sinne atemberaubend - ein Triumph auf ganzer Linie. Mit: Luis Otávio (Buscapé (als Kind)), Alexandre Rodrigues (Buscapé), Douglas Silva (Dadinho), Leandro Firmino da Hora (Zé Pequeño), Phellipe Haagensen (Bene), Matheus Nachtergaele (Sandro Cenoura), Seu Jorge (Manu Galinha), Jonathan Haagensen (Cabeleira), Renato de Souza (Marreco), Jefechander Suplino (Alicate), Roberta Rodriguez Silvia (Bérénice), Daniel Zettel (Tiago), Darlan Cunha (Junge mit Fritten), Alice Braga (Angélica), Mauricio Marques (Cabecao), Gero Camilo (Paraíba), Edson Montenegro (Buscapés Vater), Graziela Moretto (Marina Cintra), Gustavo Engracia (Rogério Reis). Brasilien, Gangster-Film, 2002 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandre Rodrigues (Buscapé) Leandro Firmino da Hora (Zé Pequeño, "Locke") Phellipe Haagensen (Bené) Douglas Silva (Dadinho) Jonathan Haagensen (Cabeleira) Matheus Nachtergaele (Sandro Cenoura) Alice Braga (Angélica) Originaltitel: Cidade de Deus Regie: Fernando Meirelles Drehbuch: Bráulio Mantovani Kamera: César Charlone Musik: Antonio Pinto, Ed Côrtes Altersempfehlung: ab 16